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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Caddesi’nde vatandaşları ve esnafları selamlayarak, Mevlana’yı anma etkinlikleri kapsamında Konya’yı ziyarete gelen misafirlerle sohbet etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Caddesi'nde vatandaşlarla ve esnaflarla buluştu.

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Mevlana Caddesi üzerinde karşılaştığı vatandaşlarla sıcak bir şekilde selamlaşan Başkan Altay, cadde üzerindeki iş yerlerini de ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Etkinliklere katılmak üzere Konya dışından gelen misafirlerle de sohbet eden Başkan Altay, “Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yılı bereketini yaşıyoruz. Şehrimiz bu özel günlerde bambaşka manevi bir havaya bürünüyor. Mevlana'nın öğretileri, bizlere hoşgörü, sevgi ve birlik mesajları veriyor. Bu öğretileri şehrimizde yaşatmak ve misafirlerimizle paylaşmak bizim için büyük bir anlam ifade ediyor” diye konuştu.

Başkan Altay ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi ile İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi (İRFA) tarafından Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yılı’na özel hazırlanan “Derviş Çeyizi Müzesi” ile Jürili Geleneksel Sanatlar Sergisi’ni de ziyaret etti. Mevlevi kültürüne ait eserlerin sergilendiği kıyafetleri ve aksesuarları inceleyen Başkan Altay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Postnişini Mehmet Fatih Çıtlak’la sohbet etti.