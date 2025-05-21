Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Yaka Manastır Tabiat Parkı’nda devam eden çevre düzenleme çalışmasıyla bölgeyi turizme kazandıracaklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Projeyi bu yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Konya’mızın kültürel zenginliğiyle, doğal güzellikleriyle ve tarihî mirasıyla yıldızını parlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir Yaka Manastır Tabiat Parkı’na kazandırılacak çevre düzenleme çalışması bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en büyük turizm potansiyeline sahip şehirlerinden biri olduğunu belirterek, 31 ilçenin her birinde var olan eşsiz turizm potansiyelini gün yüzüne çıkarmak adına gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Beyşehir Yaka Manastır Tabiat Parkı’nda çevre düzenleme çalışmasını hayata geçirdiklerini ve projenin hızla ilerlediğini ifade eden Başkan Altay şunları kaydetti:

“Proje kapsamında göl manzaralı bir restoran ve doğayla iç içe konumlanacak 9 bungalov evin yapımında sona yaklaştık. Ziyaretçilerine doğa ile baş başa kalma fırsatı sunacak proje, hem yerli hem de yabancı misafirlerin ilgisini çekecek. Yaka Manastır Tabiat Parkı’nda gerçekleştirdiğimiz çevre düzenleme çalışmasıyla hedefimiz bölgeyi turizme kazandırmak. Projeyi inşallah bu yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Konya’mızın kültürel zenginliğiyle, doğal güzellikleriyle ve tarihî mirasıyla yıldızını parlatmaya devam edeceğiz. Yaka Manastır’a kazandıracağımız çevre düzenleme çalışması Beyşehir’imize ve Konya’mıza hayırlı olsun.”