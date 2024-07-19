Konya Büyükşehir Belediyesi, hem şehir trafiğinin rahatlaması hem de yaya ve araç güvenliği için inşa ettiği yaya üst geçitleri ve taşıt köprülü kavşaklarında periyodik olarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki çelik ve betonarme yaya üst geçitleri ile taşıt köprülülerinde periyodik olarak iyileştirme çalışmaları yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek için köprülü kavşaklar ve yeni yollarla birlikte yaya güvenliğini artırmak amacıyla yaya üst geçitlerinin yapımına büyük önem verdiklerini söyledi.

İnşa ettikleri çelik ve betonarme yaya üst geçitleri ile taşıt köprülerinde iyileştirme çalışmalarına da önem verdiklerini ifade eden Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Yaya köprülerinin ömrünü uzatmaya yönelik yaptığımız çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü’müzle koordineli şekilde gece ve gündüz çalışmaları olarak programlanıyor. Yaptığımız iyileştirme çalışmaları kapsamında çelik köprülerin bağlantı elemanları, ankraj elemanları gibi statik aksamlar, korozyon temizliği, drenaj sisteminin iyileştirmesi ve boya yenileme çalışmaları, hazırlanan teknik raporlara göre gerçekleştiriliyor.”

TAŞIT KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARDA BAKIMLAR PERİYODİK OLARAK YAPILIYOR

Ağır tonaja maruz kalan yollardaki köprülü kavşaklarda genleşme derzi bakımlarını da yine İl Emniyet Müdürlüğüyle birlikte programladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Hem trafik yüklerinden kaynaklı hem de ön germe ve ısı farkları sebebi ile sürekli hareket halinde olan köprülü kavşaklarımızda da periyodik olarak çalışmalar yapıyoruz. Üniversite Köprülü Kavşağı ve Ankara Yolu 2. Organize Köprülü Kavşağı’nda çalışmalar yaptık. Marangozlar Hızlı Tren Köprüsü’nde ise çalışmalarımız bu gece başlatılacak. Konya genelindeki tüm yaya üst geçitlerimizde ve taşıt köprülü kavşaklarımızda periyodik olarak ihtiyaç duyulan konularda çalışmalarımız titizlikle devam edecek” dedi.