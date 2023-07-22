Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde 28 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında Konya’da “Çocuk ve İlk Gençlik Yayıncılığı” temasıyla düzenlenecek “Yayıncılık Yaz Okulu”na müracaatlar başladı. Yayıncılık Yaz Okulu’na son başvuru tarihi 8 Ağustos.KMOKültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle Konya’da düzenlenen “Yayıncılık Yaz Okulu’na kayıt süreci başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından mesleki hayatlarına yayıncılık sektöründe devam etmek isteyen gençlerin katılacağı “Yayıncılık Yaz Okulu”nda yayıncılık alanının ve bu alandaki mesleklerin gençlerin kariyer planlamasının bir parçası hâline getirilmesi amaçlanıyor.

“Yayıncılık Yaz Okulu”nun bir yandan yayıncılık sektörüyle ilgili işleyişin gençlerin zihninde yer edinmesini bir yandan da yaratıcı endüstrilerin en önemli dallarından olan yayıncılık alanına nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Başvuru sonucunda seçilecek 30 genç, alanında uzman kişiler tarafından yayıncılık sektörüne ilişkin temel kavramlar ve süreçlere ilişkin eğitimler alacak.

7 gün sürecek yaz okulu kapsamında Yayıncılıkta Temel Kavramlar, Yayıncılık Sektörüne İlişkin Yasal Düzenlemeler, Uygulamalar ve Süreçler, Editörlük ve Editoryal Süreç, Dağıtım, Pazarlama ve Satış, Yurtdışı Tanıtım, Telif Ticareti, Destekler ve Teşvikler, Çocuk Kitabı Editörlüğünde İhtisaslaşma başlıklarında dersler verilecek.

28 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Konya’da “Çocuk ve İlk Gençlik Yayıncılığı” temasıyla düzenlenecek “Yayıncılık Yaz Okulu”na katılmak isteyenlerin, 8 Ağustos Salı gününe kadar www.yayincilikyazokulu.com adresinden başvurularını yapmaları gerekiyor.