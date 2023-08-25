Konya Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim markalarından olan Bilgehaneler, yaz dönemine coşkulu bir şenlikle veda etti.KONYA (İGFA) - Selahaddin Eyyubi Bilgehanesi bahçesinde gerçekleştirilen “Bilge Yaz Şenliği”ne şehir merkezinde bulunan tüm Bilgehane öğrencileri katıldı.

Kadınhanı, Ladik, Ereğli, Sarayönü, Bozkır, Cihanbeyli, Ilgın, Seydişehir, Doğanhisar gibi ilçelerdeki Bilgehaneler ise, organizasyona kendi bölgelerinde düzenledikleri şenliklerle eşlik etti.

Öğrenciler şenlikte balon patlatma, yedi kiremit, yakan top, çömlek, sandalye kapmaca, mendil kapmaca gibi istasyonlarda oyunlar oynadı.

Sayıları yaz dönemi itibariyle şehir merkezi ve ilçelerde toplam 23’e ulaşan Bilgehaneler, 10 bin öğrenciyle birlikte 3 Temmuz’da başlayan ve 8 hafta süren “Yaz Etkinlikleri”ni, “Bilge Yaz Şenliği” ile tamamladı.

Yaz etkinlikleri boyunca öğrenciler, milli ve manevi eğitimler müfredatının yanı sıra çeşitli etkinlik ve atölyelerle yaz aylarının tadını çıkardı.

Okçuluk, yüzme, halı saha, doğa yürüyüşü, çeşitli geziler, macera parkuru, kamp gibi etkinlikler bu keyfin bir parçası oldu.

“GÜVENLİ OKUL YOLLARI PROJESİ” BİLGEHANELERDE

Bisiklet konusunda Türkiye’ye örnek uygulamalarıyla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula gidiş yollarını güvenli hale getirmek ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle “Güvenli Okul Yolları Projesi” başlatmıştı.

Proje, yaz tatilinde Bilgehanelerde eğitim alan öğrenciler için de uygulandı. Öğrencilerin bisikletleriyle evlerine ve bilgehanelere güvenle ulaşım sağlamaları için “Güvenli Sürüş Eğitimi” gerçekleştirildi.

604 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya'da öğrencilere yönelik bisiklet konusundaki eğitimler okul döneminde de devam edecek.