Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Türbesi çevresindeki esnafları ziyaret ederek, şehre ziyarete gelen misafirler ve Konyalılarla selamlaştı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Türbesi çevresinde esnafları ziyaret ederek, Konyalılarla ve şehri ziyarete gelen misafirlerle sohbet etti.

Selçuklu dârülmülkü Konya’nın yarınları için her zaman istişareye önem verdiklerini belirten Başkan Altay, “Hemşehrilerimizle ve esnafımızla sık sık bir araya geliyoruz. Bugün de Mevlana Türbesi çevresinde bulunan esnaflarımızı ziyaret ettik, şehrimize gelen misafirlerimiz ve hemşehrilerimizle sohbet ettik. Turizm alanında yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz yeni müzeler şehir turizmini canlandırıyor. Turizmle beraber istihdamı ve üretimi artıyor, ekonomimize katma değer sağlıyoruz. Esnafımız ve halkımız için yaptığımız her güzel iş bizleri mutlu ediyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından son yıllarda hayata geçirilen Dârülmülk Sergi Sarayı, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Konya Panorama Müzesi, Depo No: 4 gibi müzeler, gastronomi alanında yapılan çalışmalar, Beyşehir ve Çatalhöyük turları, yerli ve yabancı ziyaretçilerin Konya'ya olan ilgisini artırdı.