Konya Büyükşehir Belediyesi, Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan ve metal bir platform taşıyan TIR’ın çarpması sonucu yıkılan Yaşar Doğu Yaya Üst Geçidi’nin yeniden inşa ederek hizmete sundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, metal bir platform taşıyan bir TIR’ın çarpması sonucu ağır hasar alan Adana Çevre Yolu üzerindeki Yaşar Doğu Yaya Üst Geçidi’ni yeniden yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, modern tasarımı ve engelli dostu yapısıyla yaklaşık 20 milyon liraya mal olan yaya üst geçidinin hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla Konya’nın her köşesinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak adına gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Konya’dan ulaşım kalitesinin yükselmesi için köprülü kavşaklar, yeni caddeler, yaya üst geçitleri ve cadde düzenlemeleri yaparken bir taraftan da mevcut yaya üst geçitlerini yenilediklerini kaydeden Başkan Altay, “Geçtiğimiz yıl Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan Yaşar Doğu Üst Geçidi metal bir platform taşıyan TIR’ın çarpması sonucu ağır hasar almıştı. Üst geçidi yeniden yapmak için yürüttüğümüz çalışmaları tamamlayarak yeni yaya üst geçidini hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Modern tasarımı ve engelli dostu yapısıyla yaklaşık 20 milyon liraya mal olan yaya üst geçidinin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.