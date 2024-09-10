Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Konya’da Yürüyoruz” başlığıyla düzenlenen ve bu yıl dört farklı rotada gerçekleşecek doğa yürüyüşüne kayıtlar başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin stresinden uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri, kontenjanla sınırlı olan etkinliğe kayıt yaptırmaya davet etti. Kayıt ve detaylı bilgi “sporkonya.com.tr” adresinde.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaseverler için “Konya’da Yürüyoruz” başlığıyla düzenlenen doğa yürüyüşüne kayıtlar başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin stresinden uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin büyük ilgi gösterdiği “Konya’da Yürüyoruz” doğa etkinliğini bu yıl 4 farklı rotada gerçekleştireceklerini söyledi.

Etkinlikte katılımcıların Eylül ve Ekim aylarında unutulmaz bir doğa serüveni ve huzurlu bir yürüyüş deneyimi yaşayacağını kaydeden Başkan Altay, tüm doğaseverleri etkinliğe kayıt yaptırmaya davet etti.

ETKİNLİK İÇİN KONTENJAN SINIRLI

“Konya’da Yürüyoruz” etkinliğinde ilk yürüyüş 15 Eylül’de Ereğli İvriz’de düzenlenecek. 22 Eylül’de Güneysınır’ın eşsiz manzaralarıyla dolu Akkışla’da, 29 Eylül’de Doğanhisar’da, 6 Ekim’de ise Beyşehir’de bulunan İslibucak mevkiinde yürüyüş düzenlenecek.

Katılımın kontenjanla sınırlı olan etkinlik için kayıtlar, 10 Eylül saat 10.00’da “sporkonya.com.tr” üzerinden başladı.

Doğanın kalbine atılacak her adımda huzuru ve sağlığı yeniden keşfetmek isteyenler, detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için “sporkonya.com.tr” adresinin yanı sıra 444 55 42 (Dahili 3825-3824) numaralı telefonu arayabiliyor.