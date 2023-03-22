Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Meram ve Karatay'daki ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik yüzme eğitimleri veriliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Karatay ve Meram’daki ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik verdiği yüzme dersleri ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor Konya ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesinin ilgi gördüğünü ifade etti.

Proje kapsamında Karatay ve Meram’daki ilkokul 3’üncü sınıf öğrencilerinin yüzme öğrendiğini belirten Başkan Altay, “Çocuklarımızın yüzme eğitiminden mahrum olmaması için başlattığımız projeye yoğun katılım olmasından dolayı çok memnunuz. İnşallah öğrencilerimiz bundan sonraki hayatlarında spor yapmayı alışkanlık haline getirirler ve zinde bireyler olurlar. Her iki ilçemizden 60 okulun katıldığı proje sonunda toplam 4.500 öğrencimiz yüzmeyi öğrenmiş olacak inşallah. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın başarılı bireyler olması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yüzme eğitimlerine katılan öğrenciler ise hem eğlendiklerini hem de yüzmeyi öğrendiklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sağladığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Proje kapsamında öğrencilere 3 farklı yüzme havuzunda yaklaşık 12 hafta boyunca yüzme eğitimi veren Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların yüzme esnasında kullandığı; çanta, bone, havlu gibi ekipmanları da ücretsiz olarak karşılıyor.