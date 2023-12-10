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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin üçüncü dönem eğitimleri başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkı sağlamayı amaçlayan birçok çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesinin de kıymetli bir proje olduğunu ifade etti.

Genç nesillerin bu tür aktivitelerle buluşturulmasının sağlıklı bir yaşam tarzına yönelmeleri açısından önem taşıdığını belirten Başkan Altay, şunları kaydetti:

“İlk etapta Meram, Karatay, Çumra, Karapınar ve Ereğli ilçelerimizde 100 okulun dahil olduğu 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projemizin üçüncü dönem eğitimleri toplamda 7 bin 500 üçüncü sınıf öğrencimizin katılımıyla başladı. Daha sonraki süreçte Kulu, Cihanbeyli ve Beyşehir ilçelerimizi de projeye dahil ederek, daha çok çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Projemiz kapsamında öğrencilerimiz, ücretsiz bir şekilde servislerle okuldan alınıp, eğitimleri bittikten sonra yeniden okullarına bırakılıyor. Her bir öğrencimize çanta, bone ve havlusu Büyükşehir Belediyemiz tarafından hediye ediliyor. Planlaması okul ders saatleri içerisinde olan yüzme eğitimleri, çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmesinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel gelişimine de katkıda bulunuyor. Öğrencilerimiz, mesafenin okullarına yakın olmasına dikkat edilecek şekilde toplam 9 farklı yüzme havuzunda hem yüzmeyi öğreniyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. İkinci dönemde de devam edecek 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemizle birlikte elde edilecek yüzme becerisi, çocuklarımızın fiziksel gelişimleri, öz güven kazanmaları ve su güvenliği konusunda bilinçlenmeleri açısından da büyük önem taşıyor. Projede emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bizler, yarınımızın ışığı gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz.”

ÖĞRENCİLER EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında yüzme eğitimi alan öğrenciler de hem eğlendiklerini hem de yüzmeyi öğrendiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.