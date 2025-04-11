Konya Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Selçuklu Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması ödül töreni ile sona erdi.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüpaydaşlığında Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında bu yıl 6.’sı düzenlenen Selçuklu Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ilkokul ve ortaokul kategorilerinde 7 farklı oyun türünde gerçekleştirilen ve iki gün boyunca süren yarışmalarda farklı okullardan 341 öğrenci derece almak için yarıştı.

Öğrencilerden yoğun ilgi gören yarışmanın ödül törenine Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Atalay, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç,şube ve okul müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı. Öğrenciler ilkokul kategorisinde Abluka, Motif, Equilibrio, Pentoga, Küre; ortaokul kategorisinde ise Kulami, Abluka, Mangala, Pentago, Küre olmak üzere 7 farklı oyun türünde yarıştı.Akıl ve zeka oyunları ile öğrencilerin bilgilerini pekiştirmelerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, iş tamamlama, empati kurma ve mücadele ruhunu geliştirme gibi önemli becerileri kazanmaları hedeflendi.

Yarışmada mücadele eden öğrenciler oyunların kendilerine hızlı düşünebilme, analiz yapma ve dikkat toplama noktasında katkı sağladığını ifade ederek Selçuklu Belediyesi’ne organizasyon dolayısıyla teşekkür etti.

Selçuklu Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması kapsamında kategori birincileri altın madalya ve bisiklet, ikinciler gümüş madalya ve akıllı saat, üçüncüler ise bronz madalya ve bluetooth kulaklık almaya hak kazandı. Ödül törenine katılan protokol üyeleri öğrenci, okul idarecileri ve öğretmenlere yarışmaya katılımlarından dolayı teşekkür etti. Programın sonunda başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi ve ödül töreni hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.