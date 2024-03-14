Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri tarafından düzenlenen iftar programında dezavantajlı vatandaşlar ve aileleri bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her bir dezavantajlı bireyin karşılaştığı tüm zorluklara rağmen; azmiyle, cesaretiyle ve yaşama sevinciyle herkese ilham olduğunu belirterek, Büyükşehir olarak dezavantajlı vatandaşların hayatını kolaylaştıracak birçok hizmeti sağlamaya devam ettiklerini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri tarafından Konya’daki dezavantajlı vatandaşlara ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Karatay Gençlik Merkezi’ndeki iftar programı öncesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı’nın verdiği mini konser katılımcılardan alkış aldı.

Programda konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, engelli camiasına hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.

“ASIL ENGEL KALPLERDE”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iftar sofrasının bereketli sofrasında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Asıl engelin kafalarda ve kalplerde olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, “Bir gün herkes aynı imtihana düşebileceğini, bu imtihandan geçemeyeceğini unutmadan ona göre yaşam sürmeli ve empati yaparak sizleri anlamalı diye umut ediyorum” diye konuştu.

BAŞKAN KILCA’DAN TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ MÜJDESİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, iftar programın geleneksel hale geldiğini ifade ederek, “İlk iftarlarımızı birlikte açıyoruz. Burada çoğu zaman birlikteyiz, görüşüyoruz ama aynı sofrada bir olmak da ayrı güzel. Buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezimizi Konya’mızda inşa ettik, tamamladık, önümüzdeki ay içerisinde de inşallah bakanlığımıza teslim ediyoruz. Burayı inşallah bundan sonra hep siz kullanacaksınız. Sizlere hayırlı, mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİMİZİN ENGELSİZ BİR ŞEHİR OLMASI İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF EDİYORUZ”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya’mızda başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere; tüm ilçe belediyelerimiz ve kurumlarımızla birlikte şehrimizin engelsiz bir şehir olması için büyük çaba sarf ediyoruz. Hem şehrimizdeki günlük hayatta engelleri kaldıralım istiyoruz hem de özel bireylerimiz toplumun her alanında hayatın içerisinde olsunlar istiyoruz. Hep beraber, el birliğiyle bu konularda çaba sarf ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“DEZAVANTAJLI VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK BİRÇOK HİZMET SAĞLIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her bir dezavantajlı bireyin, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen; azmiyle, cesaretiyle ve yaşama sevinciyle herkese ilham olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. Peygamber Efendimizin “Allah sizin ne bedenlerinize ne de suretlerinize bakar, fakat O, sizin kalbinize ve amelinize bakar” diye buyurduğunu anımsatan Başkan Altay, Peygamberimizin tüm insanlara iyilik ve kardeşlik yolunda yürümeyi öğütlediğini, bu anlayışla Büyükşehir olarak dezavantajlı vatandaşların hayatını kolaylaştıracak birçok hizmet sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Engelli Destek Merkeziyle ve diğer birimlerle birlikte onlarca farklı çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatan Başkan Altay şöyle devam etti: “Engelsiz Ulaşım Aracımızla, dezavantajlı hemşehrilerimizin kurum ve kuruluşlardaki işlerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyoruz. Engelli Erişilebilir Kamu Binaları projemizle; dezavantajlı vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanılan kamusal alanlara konforlu ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Yine, dezavantajlı kardeşlerimiz için Konya Kart’a tanımlı ücretsiz şehir içi ulaşım olanakları sunuyor ve su faturalarında yüzde 50 oranında indirim uyguluyoruz. Yine dezavantajlı kardeşlerimize ev ziyaretlerinde bulunuyor, desteğe ihtiyaç duyanlara kişisel bakım, ev temizliği, çevre bakım ve onarım gibi hizmetler sunuyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize medikal malzeme desteği veriyor, akülü araçların akü değişimini, tamirini, bakımını ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı ile projemizle vatandaşlarımızın yoğun kullandığı alanların genelinde sizlerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çok büyük bir adım atıyoruz. Bu projemizle Türkiye Belediyeleri Birliği tarafından 2021 yılında düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin elinden ödül almak da bizleri oldukça mutlu etti.”

“MÜBAREK RAMAZAN’IN ENGELLERİ BİRLİKTE AŞMA AZMİNİ PEKİŞTİRMESİNİ DİLİYORUM”

Bunlara benzer daha onlarca farklı projeyle, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak dezavantajlı vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, mübarek Ramazan ayının, birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesini, engelleri birlikte aşma azmini pekiştirmesini dileyerek konuşmasını tamamladı.

“BİZ SİZLERİN SÜREKLİ HAYATIN İÇİNDE OLMANIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

AK Parti Konya Millletvekili Mehmet Baykan da, Konya’da 60 bine yakın engelli bireyin yaşadığına dikkati çekerek, ilgili birimlerin, belediyelerin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın engellilerin hayatın içinde daha çok yer alması için önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Engellilere hizmet vermek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde 12 sosyal hizmet merkezi, 3 bakım-rehabilitasyon ve aile danışma merkezi ile 10 özel bakım merkezi bulunduğunu anımsatan Baykan, “Bunların yanı sıra belediyelerimizin tesisleri de sizlerin hizmetinde. Buralardan faydalanmanız sizler için önemli olduğu gibi gençlerimizi buralarda görmek bizi de ayrıca mutlu ediyor. Biz sizlerin sürekli hayatın içinde olmanız için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hepinizin Ramazan-ı Şerifi’ni tebrik ediyorum” cümlelerini kullandı.

Programa; Konya Vali Yardımcısı Fatma Gül Dalmış’ın yanı sıra dezavantajlı gruplara hizmet veren derneklerin başkanları, dezavantajlı vatandaşlar ve aileleri katıldı.