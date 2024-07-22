Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Rumi Görme Engelliler Derneği üyeleri, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yıl Dönümü kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Rumi Görme Engelliler Derneği Üyeleri, Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yıl Dönümü kapsamında düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük törenlerine katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Engelli Destek Merkezi’nin (ENDEM) düzenlediği program kapsamında dernek üyeleri, ilk olarak törenlerden önceki gün Girne’de saat 20.00’de askeri çıkartmanın yapıldığı bölgede şafak nöbetine katıldı.

Görme engelliler ve ENDEM yetkilileri daha sonra farkındalık oluşturmak için Girne’den Lefkoşa’ya törenlerin yapılacağı yere tandem bisikleti sürdü. Heyet bu esnada Barbarlık müzesi ve KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarını da ziyaret etti.

Son olarak KKTC Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın verdiği resepsiyona katılan heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Rumi Görme Engelliler Derneği Başkanı Ökkeş Mendilli, “Bizler görme yetimizi kaybetmiş olabiliriz ama asla vatan, millet ve bayrak sevgimizi kaybetmedik. Bunu göstermek için burada bulunmak istedik. Engelli arkadaşlarımızla beraber tandem bisikletlerimizle Konya’dan buraya geldik ve Girne’den Lefkoşa’ya kadar tandem bisikleti sürerek farkındalık yaşatmaya çalıştık. Bize burada bulunma imkanını sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.