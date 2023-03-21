Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak ve bitkisel üretimi artırmak amacıyla fide ve fidan desteği aralıksız olarak sürüyor.KONYA (İGFA) - Çiftçilere fidan dağıtımı gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime destek olmak üzere sürdürdüğü çeşitli projelerin yanı sıra 2023 yılında da desteklemelerini aralıksız devam ediyor.

Konya tarımının kalkınması için 2018 yılından bu yana 73 milyon lira tarımsal destek, 95 milyon lira KOP destekli sulama yatırımı olmak üzere toplamda 168 milyon liralık desteklemede bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi; başvurularını daha önce aldığı Konya genelinde 1.193 dekar alanda 115 bin adet asma, elma, ceviz, badem, kayısı, aronya, böğürtlen, ahududu, vişne fidanı dağıtımına başladı. Maliyeti 4.5 milyon lira olan destekleme kapsamında elma, ceviz ve vişne fidanı dağıtımı yapılırken diğer fidanların dağıtımını da önümüzdeki günlerde yapılacak.

2023’TE 50 MİLYON LİRALIK SULAMA VE TARIMSAL DESTEK

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu yıl inşallah 50 milyon liralık sulama ve tarımsal destekte bulunacağız. Bugün, çiftçilerimize fidan desteğinde bulunuyoruz. Bu yıl toplamda 115 bin fidanı çiftçilerimizle buluşturmuş olacağız. Hem Konya’daki ürün çeşitlerinin artırılması hem de çiftçilerimizin daha çok gelir elde edecekleri, daha az su kullanan bitkilerin yaygınlaştırılmasıyla ilgili bir çaba içerisindeyiz. Bir taraftan da ekosistemimize uygun, yeni bitki çeşitleri denemeye devam ediyoruz. Özellikle Göksu Bölgesi’nde geçen yıl zeytin dağıtımı yapmıştık. Bu yıl da kestane dağıtımı yapıyoruz. Böylece, katma değeri yüksek ürünlerin Konya’da üretilmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Deprem afetinden sonra yatırımları tekrar gözden geçirdiklerini ama tarımsal destekler konusunda herhangi bir eksiltme yapmadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Çiftçimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Konya sadece kendisi için değil; Türkiye için üreten bir şehir. Çiftçilerimizin her konuda destekçisi olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yağışlar yüzümüzü güldürdü. İnşallah bol, bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı