Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Antakya ilçesinde başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek oluyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerinin destek ekiplerinin Hatay Antakya’da çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek olmak üzere dün gece yola çıktığını açıkladı.

Başkan Altay, “Tüm duamız ve çabamız ciğerlerimizi yakan orman yangınların daha fazla büyümeden söndürülmesidir. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Devletimizin tüm kurumları büyük bir koordinasyon içinde orman yangınlarıyla zorlu bir mücadele veriyor. Konya Büyükşehir Belediyemize bağlı itfaiye ekiplerimiz ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerimizin destek ekipleri dün gece Hatay Antakya’da çıkan yangına destek olmak üzere yola çıktı. Yangın bölgesinde görev yapan ekiplerimize ve sahadaki tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Tüm duamız ve çabamız ciğerlerimizi yakan orman yangınların daha fazla büyümeden söndürülmesidir. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.”

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye araçları Manisa’nın Akhisar ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme faaliyetlerine de destek oluyor.