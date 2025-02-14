Konya Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Günü” dolayısıyla şehrin farklı yerlerine ücretsiz bisiklet tamir istasyonları kurarak bisiklet temalı çeşitli etkinlikler düzenledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Kışın Bisikletle İşe Gitme Günü” kapsamında etkinlikler gerçekleştirdi.

Her sene Şubat ayının ikinci Cuma günü kutlanan “Dünya Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü” kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12-13-14 Şubat tarihlerinde Bisbulans ile bisiklet yollarında ve şehrin farklı noktalarında ücretsiz bisiklet tamiri gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Gazze Caddesi-Çeçenistan Caddesi Kavşağı, Karaman Caddesi-Antalya Çevre Yolu Caddesi Kavşağı, Yeni İstanbul Caddesi-Çakırlı Caddesi Kavşağı’nda; gün içinde ise Zafer, Kültürpark ve Aziziye Camii önünde düzenlenen ücretsiz bisiklet tamirleri Konyalılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

"BİSİKLET ŞEHRİ KONYA" PANELİ

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) ev sahipliğinde ise, “Dünya Kışın İşe Bisikletle Gitme Günü” “Bisiklet Şehri Konya” paneli düzenlendi. Panele, milli bisikletçi ve eski Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, bisikletli ulaşım konusunda akademik çalışmalar yapan Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Lorasokkay, Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Dr. Hasan Görgülü konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Selman Selim Akyüz'ün yaptığı panelde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet konusundaki örnek çalışmaları ile Konya’nın geçmişten bugüne bisiklet konusundaki öncülüğü anlatıldı.