Konya Ak Gençlik Spor Kulübü sporcusu AbdulbasidAbdulvedud Türkiye üçüncüsü olduKONYA (İGFA) -. U-22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 15-22 Ağustos 2024 tarihleri arasında Bursa'da yapıldı. 48 ilden 262 erkek ve 90 kadın sporcunun katıldığı şampiyonada erkeklerde 13, kadınlarda 12 sıklette madalya dağıtıldı.

Şampiyonada mücadele eden Konya Boks kafilesinde AK Gençlik Spor Kulübü sporcusu Özbek asıllı AbdulbasidAbdulvedud, 80 kg erkekler kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olarak bronz madalya kazandı ve kürsüde yer aldı. Daha önce U-22 Türkiye Boks Şampiyonası ve 2024 Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonasında 5’incilik ve İzmir’de Uluslararası Cumhuriyet kupasında 2’ncilik gibi dereceleri bulunan AbdulbasidAbdulvedud, elde ettiği Türkiye üçüncülüğü ile başarasını bir adım ileriye taşırken Konya’ya da boksta uzun yıllar sonra Türkiye derecesiyle madalya getirdi.

Sanayide ağır işlerde çalışıp bununla birlikte boks hayatını sürdürdüğünü ifade eden AbdulbasidAbdulvedud, en büyük hayalinin Türkiye adına “Ay-Yıldızlı” forma ile olimpiyatlarda dövüşmek olduğunu söyledi.Antrenörü Mücahit Taştekin’e maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür eden Abdulbasid,sponsor desteği talebinde bulundu.

AbdulbasidAbdulvedud’un hocalığını yapan Konya bölgesi boks antrenörlerinden Mücahit Taştekin ise, Abdulbasid’in gelecek vadeden bir sporcu olduğunu belirterek destek verilmesi halinde başarılı olacağını, çalışmaya devam edeceklerini söyledi.