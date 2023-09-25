Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi, örnek bir faaliyete daha imza attı. Dernek yönetimi, 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ildeki çocuklara kırtasiye yardımında bulundu.KONYA (İGFA) - Konya’da hazırlanan okul çantaları ve kırtasiye setleri bölgedeki çocuklara ulaştırıldı.

Kampanya hakkında bilgiler veren ASKON Konya Genel Sekreteri Muaz Gülyiğit, söz konusu depremde çocukların eğitim hayatını olumsuz etkilemiş ve birçok okul binasında hasara neden olduğuna dikkati çekerek, "Bu durum, çocukların normal eğitim ortamlarından uzak kalmalarına ve okul malzemelerine ulaşma konusunda zorluk yaşamalarına yol açmıştı. ASKON Konya ailesi, bu zorlu süreçte çocukları yalnız bırakmamak ve eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla harekete geçti. ASKON Konya'nın girişimiyle, üyeler ve bağışçılar aracılığıyla toplanan kırtasiye malzemeleri, depremden etkilenen okullara ulaştırıldı. Kırtasiye yardımı paketleri, Çantalar, defterler, kalemler, silgiler, cetveller ve diğer tüm temel okul malzemelerini içeriyordu. Bu yardımlar sayesinde çocuklar, eğitimlerine daha iyi bir şekilde devam edebilecek ve normalleşme sürecinde desteklenmiş olacak” diye konuştu.

Deprem sonrası çocukların eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için ellerinden gelen desteği sağlamak istediklerini ve kırtasiye malzemeleriyle destek vererek, okul ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Gülyiğit, "Umarız bu yardımlarımız, onların geleceği için bir umut kaynağı olur" dedi.