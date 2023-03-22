konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Karatay ve Selçuklu belediyeleriyle birlikte mübarek Ramazan ayında Hatay’daki depremzede ailelere verilmek üzere 23 bin koliden oluşan 14 TIR yardım kolisi gönderdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın üç merkez ilçe belediyesiyle birlikte Hatay’daki depremzedeleri Ramazan ayında da yalnız bırakmıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kardeş şehir Hatay’da 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin yaralarının sarılması amacıyla ilk günden itibaren dur durak bilmeden çalıştıklarını söyledi.

Arama-kurtarma ve lojistik, mobil mutfak ve ekmek fırını, içme suyu, su ve kanalizasyon, enerji temini, konteyner kent başta olmak üzere Hatay’da her türlü insani ihtiyacı karşılamaya gayret ettiklerini dile getiren Başkan Altay, “Bugüne kadar Konya olarak 601 TIR insani yardımı ayrıca yine 50 TIR da unu depremzede vatandaşlarımız için bölgeye göndermiştik. Yarın inşallah mübarek Ramazan ayının ilk orucunu tutacağız. Bu mübarek ayda da Hataylı kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Ramazan ayında depremzede ailelerimize ulaştırılmak üzere 14 TIR’dan oluşan 23 bin yardım kolisini yola çıkardık. İlk günden itibaren beraber yol yürüdüğümüz Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’dan, sivil toplum kuruluşlarımızdan ve tüm Konyalı hemşehrilerimden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.