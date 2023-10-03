Konya Büyükşehir Mevlana Yılı'nda ilk yurt dışı sema programını Zagreb Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde Hırvatistan’da gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi, Hazreti Mevlana’nın vuslatının 750. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te Sema Ayin-i Şerifi icra etti.

Vuslatın 750’nci yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında etkinlikler hazırlayan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yurt dışındaki ilk durağı Hırvatistan’ın başkenti Zagreb oldu. Türkiye’nin Zagreb Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sema Ayin-i Şerifi, yabancı katılımcıları derinden etkilerken programdaki herkese yoğun bir manevi atmosfer yaşattı.

Programa; Hırvatistan eski Başbakanı Zlatko Mateşa, Bakan Yardımcıları, Parlamento Komisyon Başkanları, Milletvekilleri, Valiler, Belediye Başkanları, Büyükelçiler, Hırvatistanlı üst düzey bürokratlar, iş, spor ve sanat dünyasının tanınmış isimleri katıldı.

BÜYÜKELÇİ KIRAN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Zagreb Müzik Akademisi’nde düzenlenen programda konuşan Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran şunları kaydetti:

“Bu yıl Anadolumuzun manevi mimarlarından, büyük mutasavvıf, mütefekkir ve İslam Alimi, insanı ve barışı temel alan fikirleriyle yüzyıllardır tüm insanlığa ilham veren Mevlana Celâleddin Rumi Hazretleri’nin vefatının 750. Yıldönümü. Aslında O’nun deyimiyle, aşkların en büyüğü olan Yaradanına kavuşmasının, yani Vuslat’ın sene-i devriyesi. Bu nedenle, 2023 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mevlâna Yılı olarak kabul edildi. Ayrıca Mevlana Yılı UNESCO tarafından takvime alındı. Bu kapsamda, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız pek çok etkinlik çalışması yapıyor. Büyük bir mutlulukla ifade etmeliyim ki, yurtdışındaki etkinliklerin ilkini bu akşam burada, Zagreb’de gerçekleştiriyoruz. Bu imkan ve ayrıcalığı sağladıkları için Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin Sayın Başkanımızı çok değerli hizmetleriyle yakından tanıdığınıza eminim. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışının en başarılı örneklerinden birisini yıllardır Konya’da ortaya koyuyor. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da örnek gösterilen bir belediyecilik yaklaşımıyla Konya halkına hizmet ediyor.”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Mevlana’yı tüm dünyada anmak ve anlatmak için güzel bir yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Bu kapsamda ülkemizde onlarca farklı kültürel etkinlik gerçekleştirdik. Yurt dışındaki ilk etkinliğimizi ise burada, Zagreb’de gerçekleştiriyoruz. Burada aynı zamanda Mevlana Hazretleri vesileyle; Konya ile Zagreb arasında bir gönül köprüsü inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay konuşmasının sonunda ise etkinliğin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Büyükelçi Yavuz Selim Kıran’a teşekkür etti.