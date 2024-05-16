Konya’da düzenlenen OICC 15. Genel Konferansı’nda İslam dünyasına İsrail’e karşı ortak hareket etme çağrısı yapıldı.KONYA (İGFA) -Konya’nın ev sahipliğinde, çeşitli İslam ülkelerinden belediye başkanlarının ve şehir yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu kapanış oturumuyla sona erdi.

57 İslam ülkesinden 187 üyesi bulunan İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın üstlendiği uluslararası görevler ve yerel diplomasinin en üst seviyede kullanılması vizyonu sayesinde bu zamana kadar pek çok başarı elde ettiklerini belirterek, “Bu önemli konferans, bizler için sadece bir ev sahipliği görevi değil, aynı zamanda kalplerimizde derin izler bırakan bir dostluk vesilesi olmuştur. Konferansın, İslam dünyasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirdiğine ve ortak hedeflerimize ulaşma yolunda bizlere yeni kapılar açtığına inanıyorum” dedi.

Kapanış oturumunda OICC 15. Genel Konferansı tarafından kabul edilen tavsiye kararlarını okuyan Başkan Altay, “21. yüzyılda işlediği insanlık suçlarından dolayı en şiddetli kelimelerle İsrail’i telin ediyor, Gazze, Filistin ve Lübnan’a karşı uyguladığı zulme kayıtsız ve şartsız bir an önce son vermesi için çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Toplantıda alınan kararların hayra, berekete, barışa vesile olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.