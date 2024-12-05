Konya Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu, yeni göreve başlayan Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.KONYA (İGFA) - Dernek Başkanı Gülvezir Korkmaz başta olmak üzere, Başkan Yardımcıları Fatih Baykara ve Şaban Erkoyuncu ile Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Yavuz Tezcan, İbrahim Kayhan, Nihat Ekmekci, Recep Erol ve Arif Talha Olçar ziyarette yer aldı.

Ziyarette, genç iş insanlarının şehirdeki ekonomik ve sosyal hayata katkıları, geleceğe yönelik projeleri ve Konya'nın gelişimi için yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

"Konya'nın geleceği için birlikte çalışmaya hazırız" diyen Dernek Başkanı Gülvezir Korkmaz, Valilik ile işbirliği içerisinde daha birçok projeye imza atmayı hedeflediklerini belirtti. Vali İbrahim Akın’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, genç iş insanlarının enerjisi ve vizyonuna güvendiğini ifade etti.