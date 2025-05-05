Konya'da Meram Belediyespor Kulübü’nün lisanslı milli sporcusu Azra Bezirgancı, Taekwondo Ümitler Milli Takım seçmesinde gösterdiği üstün performansla tüm rakiplerini geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.KONYA (İGFA) - Meram Belediyespor Kulübü’nden taekwondocu Azra Bezirgancı, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Samsun’da düzenlenen Ümitler Milli Takım seçmesinde gösterdiği üstün performansla tüm rakiplerini geride bıraktı. Bezirgancı, tek bir raunt dahi vermeden, puan farkıyla ve açık ara galibiyetlerle tüm maçlarını kazanarak seçmeleri şampiyon olarak tamamladı.

AZRA, DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA AY-YILDIZLI FORMAYI TAŞIYACAK

Ümit Bayanlar 53 kg kategorisinde mücadele eden Bezirgancı, Türkiye 2’ncisi, 3’üncüsü ve 4’üncüsü olan sporcularla karşılaşmalarında tek bir raunt dahi vermeden, puan farkıyla ve açık ara galibiyetlerle tüm maçlarını kazanarak seçmeleri şampiyon olarak tamamladı.Bezirgancı, bu önemli başarısı ile 8-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenecek olan Ümitler Milli Takım Kampı’na davet edildi.

Kampın ardından 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlenecek olan DünyaTaekwondo Kupası’nda,milli takım formasıyla ülkemizi temsil edecek.Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Azra Bezirgancı’nın başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Azra kızımızı ve onu bu noktaya taşıyan antrenörlerimizi, kulüp yönetimimizi yürekten tebrik ediyorum. Meram Belediyespor’un her branşta olduğu gibi taekwondo dalında da milli seviyede başarılar kazanması bizleri son derece gururlandırıyor. Gençlerimizin potansiyelini açığa çıkarmak, onlara fırsat sunmak bizim en temel hedeflerimizden biri. Azra Bezirgancı’nın uluslararası alanda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” diye konuştu.