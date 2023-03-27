Konya Büyükşehir Belediyespor Continental Bisiklet Takımı, henüz kurulalı bir yıl olmasına rağmen büyük başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Continental Bisiklet Takımı Alanya’da düzenlenen yarışlarda derece elde ederek Konya’yı gururlandırdı. İlk gün gümüş madalya kazanan Büyükşehirli bisikletçiler, yarışın ikinci gününde şampiyonluk sevinci yaşadı.

25-26 Mart tarihleri arasında Alanya’da gerçekleşen bisiklet yarışlarında ilk gün Uluslararası Kleopatra Kriteryum, ikinci gün ise UCI 1.2 Grand Prix Syedra Ancient City’de Konya’yı profesyonel anlamda temsil eden Continental Takımı, 1 altın ve 1 gümüş madalya ile şehre döndü.

Uluslararası Kleopatra Kriteryum Yarışları’nda Elit Erkek kategorisinde yer alan Konya Büyükşehir Belediyesporlu Yunus Emre Yılmaz 40 kilometrelik zorlu yarışta gümüş madalya kazandı. Kategorisinde önemli rakipleriyle çetin bir madalya kapma yarışına giren Yılmaz, yarış sonunda bisiklet otoriterlerinden tam not aldı.

UCI 1.2 Grand Prix Syedra Ancient City yarışlarının zorlu 150 kilometrelik etabında mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu Samet Bulut ise büyük başarı elde etti. U23 kategorisinde yarışı 1’inci sırada tamamlayan genç pedal, şampiyon olarak Konya’nın adını zirveye taşıdı. Başarılı performansıyla takdir toplayan Samet Bulut, organizasyonun “en iyi U23 sporcusu” seçilmeyi başardı.