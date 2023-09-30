Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle huzurevinde kalan büyüklerimiz için “Bisiklet Etkinliği” düzenlendi.KONYA (İGFA) - Bisiklet Tramvayı’na binen ve bisiklet yollarında bisiklet kullanan büyüklerimiz, etkinliği çok beğendiklerini belirterek, hatırlanmanın büyük mutluluk verdiğini ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla “Bisiklet Etkinliği” gerçekleştirdi.

Etkinliğe Merkezsev Huzurevi ve Mediha Ercan Huzurevi sakinlerinden 18 aktif bisiklet kullanıcısı büyüğümüz ile 7 görevli katıldı. Kılıçaslan Meydanı’nda bir araya gelen büyüklerimiz, burada bir süre bisiklet sürdükten sonra Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk kez hizmete sunduğu Bisiklet Tramvayı ile yolculuk etti.

Bisiklet Tramvayı’ndan indikten sonra bisiklet yollarını kullanarak Japon Parkı’na kadar bisiklet süren büyüklerimiz, etkinliği burada tamamladı.

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliği çok beğendiklerini, hatırlanmanın büyük mutluluk verdiğini belirten büyüklerimiz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a Konya’nın “Bisiklet Şehri” unvanına kavuşması için gerçekleştirdiği çalışmalar için de teşekkür etti.

