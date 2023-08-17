Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda eğitim alan 10 ve 11 yaşındaki öğrenciler “Şehrin Kalbine Yolculuk” projesi kapsamında canlı tarih turuna katıldıKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileri, “Şehrin Kalbine Yolculuk” projesiyle canlı tarih turuna çıkarak Konya’nın tarihi şahsiyetleriyle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Darü’l-Mülk’ü Konya’nın binlerce yıllık tarihiyle birçok önemli ismi tarih sahnesine çıkardığını anımsatarak, Genç KOMEK Yaz Okulu aracılığıyla şehir tarihine adını yazdıran bu önemli şahsiyetleri öğrencilerle buluşturduklarını ifade etti.

“Şehrin Kalbine Yolculuk” projesiyle Konya tarihinin ve örnek şahsiyetlerinin çocukların zihninde ve gönlünde yer etmesine katkı sağladıklarını dile getiren Başkan Altay, “Konya'nın tarihi şahsiyetlerinin mekânlarında tiyatral olarak anlatıldığı projemiz; Kapu Camii, Mevlânâ Gül Bahçesi, Şems-i Tebrîzî Türbesi, Karatay Medresesi, Taş Bina, Alaaddin Tepesi olmak üzere 6 tarihi noktada gerçekleşti. 10 ve 11 yaşındaki öğrencilerimizin katıldığı canlı tarih turunda tiyatro sanatçıları mekânlarda tarihi şahsiyetlerin karakterine bürünerek ziyarete gelen öğrencilere kendisi ve mekan hakkında bilgilendirdi. 2 bin öğrencimiz projeye katılarak hem yaşadıkları şehri hem de tarihi karakterleri yakından tanımış oldu” diye konuştu.

6 DURAK, 6 TARİHİ KARAKTER

Proje kapsamında öğrenciler 10’ar kişilik gruplar halinde ve 15’er dakika aralıklarla önce ellerinde yol ve mekan bulma haritaları ile mekanları ve kendilerini bekleyen şahsiyetleri buldu. 8 dakika süresince bulundukları mekanın özelliklerini ve şahsiyetin kim olduğunu dinleyen çocuklar daha sonra mekandan ayrılıp diğer mekana bir şifre ve materyal götürdü. 6 durakta 6 farklı tarihi karakterle tanışan öğrenciler, Kapu Camii'nde Ahî Evran, Mevlânâ Gül Bahçesi'nde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Şems-i Tebrîzî Türbesinde Şems-i Tebrîzî, Karatay Medresesi'nde Celâleddin Karatay, İnce Minare'de Sâhib Ata, Alâeddin Camii avlusunda da Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad’ı yakından tanıdı.

Canlı tarih turuna katılarak yaşadıkları şehri ve tarihi şahsiyetleri yakından tanımanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, etkinliklerin çok faydalı geçtiğini belirterek, Genç KOMEK’e ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.