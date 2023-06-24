Konya Büyükşehir Belediyesporlu milli judocu Sinem Oruç, Portekiz’de düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda kadınlar 63 kiloda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.KONYA (İGFA) - Milli forma ile Konya'yı temsil eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular, bir Avrupa şampiyonluğu, bir de üçüncülük elde ederek göğsümüzü kabarttı.

Portekiz’in Odivelas kentinde gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’na 39 ülkeden 189’u kadın 413 judocu katıldı. Türkiye’nin 10 kadın ve 6 erkek olmak üzere 16 sporcu ile mücadele ettiği şampiyonada Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Sinem Oruç 63 kiloda, Rahime Erçin 40 kiloda ve Elifnur Yalçın 52 kiloda ülkemizi temsil etti.

SİNEM ORUÇ’TAN ALTIN

Tatamiye 2. raundda çıkan Sinem Oruç, Bulgar rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Hollandalı rakibini 4 dakikada mağlup eden Büyükşehirli sporcu yarı finalde Hırvat rakibi geçerek finale adını yazdırdı. Oruç, altın madalya mücadelesinde yine bir başka Hırvat sporcuyu ippon puanı alarak mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Sinem bu başarısıyla üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu ünvanı kazanarak şehrimizi ve ülkemizi gururlandırdı.

RAHİME ERÇİN’DEN BRONZ

Portekiz’deki şampiyonada 40 kiloda mücadele veren bir diğer Büyükşehir Belediyesporlu judocu Rahime Erçin oldu. Erçin ilk defa katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olma başarısı göstererek bronz madalya kazandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aldıkları madalyalarla Türkiye’nin gururu olan Büyükşehir Belediyesporlu judocuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

