Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcusu Sinem Oruç, Çekya'da gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Kupası'nda milli forma altında mücadele ederek altın madalyanın sahibi oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, milli takımla katıldığı müsabakalarda Konya’nın ve Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor.

Çekya’nın Teplice kentinde 8-9 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası’nda, Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımından 11 sporcu milli forma adına yarıştı.

Konya Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Sinem Oruç, 2. turda İngiliz, 3.turda Alman ve 4.turda Polonyalı rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Turnuvanın son gününde 63 kiloda mindere çıkan Büyükşehir Belediyesporlu judocu Oruç şampiyon olarak altın madalyayı kazandı.

Büyükşehir Belediyesporlu judoculardan 50 kiloda Alişan Yıldız ve 40 kiloda Rahime Erçin turnuvayı 5. olarak tamamlarken; derece tablosunda 66 kiloda mücadele eden Ömer Faruk Turgutlu ise 7. oldu.