Konya Büyükşehir Belediyespor bisiklet takımı, Isparta’da gerçekleştirilen Türkiye Yol Şampiyonası’nda 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı. Elit Genel Takım Klasmanında şampiyon olan sarı siyahlı takım, U-23 Genel Takım Klasmanında ise ikincilik elde etti.KONYA (İGFA) - Spora ve sporcuya verdiği büyük destekle Türk sporuna değer katan Konya Büyükşehir Belediyespor, bisiklet branşında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Şampiyonası Isparta’da gerçekleştirildi.

Büyük heyecana sahne olan yarışlarda Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular ortaya koydukları performansla alkış topladı.

3 gün süren yarışlarda Büyükşehir Belediyesporlu pedallar 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçla Elit Genel Takım Klasmanında şampiyon olan sarı siyahlı takım, U-23 Genel Takım Klasmanında ise ikincilik elde etti.

Büyükşehir’in yarışlarda aldığı dereceler ise şu şekilde:

Büyük Erkek Zamana Karşı Yarışı; Burak Abay birinci, Ali İhsan Egin ikinci.

U-23 Zamana Karşı Yarışı Ramazan Yılmaz ikinci.

U-19 Zamana Karşı Yarışı Göktürk Yüzerler üçüncü.

Büyük Erkek Yol Yarışı; Samet Bulut birinci, Burak Abay ikinci, Muhammed Erkan üçüncü.

U-19 Yol Yarışı Göktürk Yüzerler birinci.

U-23 Yol Yarışı; Ramazan Yılmaz birinci, Talha Tektaş üçüncü.