Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımında mücadele eden Sinem Oruç, Polonya’da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası’nda şampiyon olarak altın madalyayı ülkemize kazandırdı.KONYA (İGFA) - Ümitler Judo Avrupa Kupası, 18-19 Mayıs tarihlerinde Polonya’nın Biasko Biala şehrinde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin 4 sporcu ile katıldığı organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyespor’dan 63 kiloda Sinem Oruç da tatamiye çıkan sporculardan oldu.

Finalde Alman rakibi Sara-Tamar’ı mağlup ederek şampiyon olan Sinem Oruç, bu yıl ikinci kez Avrupa Kupası zaferi elde etti. Sinem ayrıca 27-30 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek Avrupa Judo Şampiyonası'na seri başı olarak katılmayı garantiledi.

