Gölcük Belediyespor sporcuları kuşak atlama sevincini paylaştı Gölcük Belediyespor sporcuları kuşak atlama sevincini paylaştı

Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımında mücadele eden Sinem Oruç, Polonya’da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası’nda şampiyon olarak altın madalyayı ülkemize kazandırdı.KONYA (İGFA) - Ümitler Judo Avrupa Kupası, 18-19 Mayıs tarihlerinde Polonya’nın Biasko Biala şehrinde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin 4 sporcu ile katıldığı organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyespor’dan 63 kiloda Sinem Oruç da tatamiye çıkan sporculardan oldu.

Finalde Alman rakibi Sara-Tamar’ı mağlup ederek şampiyon olan Sinem Oruç, bu yıl ikinci kez Avrupa Kupası zaferi elde etti. Sinem ayrıca 27-30 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek Avrupa Judo Şampiyonası'na seri başı olarak katılmayı garantiledi.
 