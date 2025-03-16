Konya’da “Dünya Yetimler Günü” dolayısıyla “Kardeşlik İftarı” programı düzenlendi.KONYA (İGFA) - “Dünya Yetimler Günü”nde Konyalı yetimler ve yakınları için iftar programı düzenlendi. Karatay Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen program Konya Valiliği’nin öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyeleri iş birliği ile düzenlendi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocuklar ve gençlerle yapılan iftarın en özel iftarlardan biri olduğunu söyleyerek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Her yıl Ramazan’ın 15. gününde yetim çocuklarla bir araya geldiklerini ifade eden Hasan Kılca, “Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizleri mutlu ediyor ve gönüllerimizi ferahlatıyor. Sizler, toplumumuzun en değerli emanetlerisiniz. Başta Valiliğimiz olmak üzere tüm kurumlarımız, sizlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz de Karatay Belediyesi olarak çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için aileleri ve öğretmenleri de büyük bir gayret gösteriyor. Hepsinden Allah razı olsun. Konya’daki birlik ve beraberliğimiz her zaman güçlü olmuştur. Rabbim, bu dayanışmamızı daim kılsın” dedi.

Birlik ve beraberlik içinde bir Ramazan ayı geçirdiklerini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her zaman çocukların yanında olacaklarını söyledi. Kavuş, Ramazan’ın bereketiyle bu kardeşlik buluşmasını her yıl tekrarlamak istediklerini kaydetti.

Selçuk Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, çocukların geleceğini inşa etmek için üzerimize ne görev düşüyorsa yapacaklarını belirterek, "Çocuklarımız bize emanet” mesajı verdi.