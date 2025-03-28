Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Toptancılar Çarşısı Toptan Bakkallar Camii'nde Cuma namazı sonrası cemaatle selamlaştı, camide itikafa giren çocuklarla buluştu.KONYA (İGFA)- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek, şehir merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Başkan Altay, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ile Toptancılar Çarşısı Toptan Bakkallar Camii'nde Cuma namazı sonrası cami cemaatiyle selamlaştı. Başkan Altay, camide itikafa giren çocuklarla da bir araya gelerek tebrik etti.

Toptancılar Çarşısı esnafını da ziyaret ederek yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutlayan Başkan Altay, daha sonra eski Büyükşehir Belediye binası çevresindeki iş merkezlerinde bayram alışverişine gelen esnafları ziyaret etti.

Esnafa hayırlı işler dilerken bayram alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Altay, Ramazan ayının manevi coşkusunu Konyalılarla birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.