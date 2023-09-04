Almanya merkezli Tramvay Dostları Derneği üyeleri, tramvay işletmesi yapan şehirleri keşfetmek ve tanıtmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem İşletmesi’ni yerinde inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren raylı sistem hizmetleri ve Türkiye’nin ilk bisiklet tramvayı dünyaya örnek oluyor.

Almanya merkezli olan; Kanada, İngiltere, Belçika ve Avusturalya gibi ülkelerde de üyeleri bulunan Tramvay Dostları Derneği, tramvay işletmesi yapan şehirleri keşfetmek ve tanıtmak amacıyla Konya’da bir araya geldi.

İki gün süren teknik ziyarette Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi yetkilileri tarafından raylı sisteminin gelecek yatırımlarının tanıtıldığı bir sunum yapıldı.

Özellikle Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bisiklet tramvayına ilgi gösteren dernek üyeleri bisiklet tramvayıyla şehir gezisine de katıldı. Programda dernek üyeleri; Konya Raylı Sistem İşletmesi’nde bulunan atölye ve depo kısmı, adliye hattında bulunan çim hat uygulaması, katenersiz hat ve bataryalı tramvayları da inceleme fırsatı buldu.

Tramvay Dostları Derneği Yöneticisi Luc Koenot, Konya’daki tramvay sisteminin mükemmel bir işleyişe sahip olduğunu belirterek, “Konya’nın diğer ülkeler ve şehirler için de örnek olmasını bekliyoruz. Ayrıca gelecekte yapılması planlanan projeleri öğrendik, bu da bizi heyecanlandırdı. 2026 yılında genişletilmiş, büyütülmüş tramvay hattını görmek için yeniden kentinize gelmeyi istiyoruz” diye konuştu.

Dernek üyeleri de şehre kazandırılacak yeni yapılacak hatlarla Konya’nın ulaşım ağı geleceğinin çok daha parlak olduğu değerlendirmesinde bulundu.