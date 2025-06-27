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Ayrıca etkinlikler kapsamında Darülmülk Sergi Sarayı’nda Selçuklu İzleri-Minyatürden Figüre Kişisel Heykel Sergisi düzenlenecek.

Darülmülk Kutlamaları kapsamında bugün saat 18.00’de Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda da program düzenlenecek. İstanbul Tarihi Mehter Topluluğu gösterisi, protokol konuşmaları, Selçuklu Tiyatrosu gösterimi, kılıç-kalkan gösterisi, Pelin Çift-Aydın Usta söyleşisi, Nevbe Konseri, Gülbank Duası ve sergi açılışı yapılacak.

Katılımcılara geleneksel Türk mutfağının önemli lezzetlerinden Toyga Çorbası da ikram edildi.

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Nöbet değişiminin ilgiyle takip edildiği program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duayla sona erdi.

Programa, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Konya İl Başkanı Seyit Özcan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, oda başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne darülmülk oluşunun 928. yılı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenliyor. KONYA (İGFA) - Konya'daki kutlama etkinlikleri kapsamında ilk olarak Alaaddin Camii Selçuklu Sultanları Türbesi’nde Cuma namazı sonrası temsili nöbet değişimi gerçekleştirildi.

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