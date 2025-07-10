Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcusu Mehmet Bekir Çetintaş, 20-26 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenecek 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF)’nde ay-yıldızlı forma ile Türkiye için yarışacak.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcusu Mehmet Bekir Çetintaş, 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF 2025), ay-yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil edecek. Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 20-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EYOF 2025, 48 Avrupa ülkesinden 4 bin sporcuyu bir araya getirecek.

Çetintaş, 15 farklı branşta gerçekleşecek dev organizasyonda, ay-yıldızlı forma ile Türkiye için yarışacak.

BAŞARILI SPORCU KISA SÜREDE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Hatırlanacağı gibi Konya Büyükşehir Belediyespor’un genç yeteneği Çetintaş, 2023 yılının Ocak ayında bisiklet sporuna başladıktan sonra başarı basamaklarını hızla tırmandı. İlk yarışında üçüncülük elde ederek gelecek vadeden bir sporcu olduğunu gösteren Çetintaş, 2024 Türkiye Şampiyonası’nın zamana karşı yarışında Türkiye ortalama rekorunu kırarak şampiyonluk yaşadı. Aynı yıl birçok yarıştan zaferle ayrılan genç sporcu, Türkiye genel klasman şampiyonluğunu da elde etti.

2025 sezonunda bir yaş büyük sporcularla yarışmasına rağmen genel klasmanda üçüncülük elde eden Çetintaş, son Türkiye Şampiyonası’ndan bronz madalyayla ayrıldı.

Genç sporcu, Avrupa’nın en prestijli gençlik arenasında ay-yıldızlı formayla pedal çevirecek.