Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Çumra ve Ilgın atıksu arıtma tesislerinin yapımı için yüklenici firma ile sözleşme imzaladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Mültecilerden Etkilenen Bölgelerde Hizmetlerin İyileştirilmesi Projesi (FRIT II) kapsamında Çumra ve Ilgın ilçelerine atıksu arıtma tesisi kazandırıyor.

Çumra ve Ilgın atıksu arıtma tesislerinin yapımı için KOSKİ Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı. KOSKİ Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza töreni sonrası çalışmalar başlatıldı. Sözleşme hükümleri kapsamında yapılacak atıksu arıtma tesisleri için ilk kazma 18 Eylül 2023 tarihinde vurulacak. 15 Ekim 2023 tarihinde ise temeli atılacak hale getirilecek.

ÇUMRA ATIKSU ARITMA TESİSİ

Çumra Atıksu Arıtma Tesisi, 9 bin 895 metreküp gün kapasiteli olmak üzere 2043 yılına kadar 71 bin 700 kişi baz alınarak yapılacak. Çumra ilçe merkezi, Alibeyhüyüğü, İçeri Çumra ve Okçu mahallelerinden kaynaklanan atık sular Çumra Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılacak. Avrupa Birliği fonlarından toplam 4 milyon 560 bin Euro, tesisin yapımı için aktarılacak.

Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi, 7 bin metreküp gün kapasiteli olmak üzere 2033 yılına kadar 41 bin kişi baz alınarak yapılacak. Ilgın ilçe merkezinden kaynaklanan atık suların arıtılması için dizayn edilen Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi için 3 milyon 900 bin Euro Avrupa Birliği fonlarından aktarılacak.

İleri biyolojik arıtım özelliğine sahip olacak şekilde inşa edilecek atıksu arıtma tesislerinin büyük bölümü Avrupa Birliği hibeleriyle; geriye kalan kısmı ise Dünya Bankası tarafından ek bir kredi paketiyle finanse edilecek.