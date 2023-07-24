Konya'da Selçuklu Belediyesi sürdürdüğü çevre ve sıfır atık çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği “Mobil Atık Kumbaram Aracı” semt pazarlarında yerini aldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü aracılığıyla atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak ve Selçuklu'da yaşayan vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlamak için hayata geçirilen "Atık Kumbaram" projesi şimdi de mobil olarak tasarlanan "Mobil Atık Kumbaram" aracı ile hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören proje Selçuklu'da semt pazarlarında yerini aldı.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında çevre duyarlılığının artırılması, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve Selçuklu halkının ev ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla başlatılan Atık Kumbaram projesi mobil araç ile mevcut Bosna Hersek Mahallesi, Aydınlıkevler Mahallesi, Kültürpark ve Şefik Can Caddesi noktalarından sonra Mobil Atık Kumbaram aracı ile belirlenen noktalarda ve semt pazarlarında hizmet vermeye başladı.

Mobil Atık Kumbaram aracı; Pazartesi günü Şeyh Şamil Mahallesi Binkonut Pazar Yeri yanında, Salı günü Yazır Mahallesi Yazır Kapalı Pazar Yeri yanında, Çarşamba günü Hanaybaşı Mahallesi Ulaşevler Semt Pazarı yanı, Perşembe günü Feritpaşa Mahallesi Nene Hatun Parkı yanı, Cuma günü Hüsamettin Çelebi Mahallesi 63 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önü, Cumartesi günü Sancak Mahallesi Novaland AVM önünde yer almakta.

Atık Kumbaram Projesi ile şu ana kadar 3 bin 183 vatandaş atık kumbaram noktalarında üye kaydı yaptırırken, proje kapsamında 300 bin kilo geri dönüştürülebilir atık toplandığı kaydedildi.