Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan müzeler ve tanıtım merkezleri, Ramazan Bayramı tatilinde de misafirlerin gözde mekanları oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehre kazandırdıkları, Konya’nın köklü tarihini ve kültürel mirasını tanıtan merkezlerin her zaman yoğun ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konya’nın, binlerce yıllık tarihi ve zengin kültürel dokusuyla adeta bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Şehrimizin tarihini ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu kıymetli tesisler, hem Konyalı hemşehrilerimizin ve hem de yabancı misafirlerimizin büyük ilgisini çekiyor. Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı tatili boyunca da müzelerimizde oluşan yoğunluk yaptığımız çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu. Ben müzelerimizi ziyaret eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Konya’nın turizm potansiyelini artırmak adına önemli yatırımlara imza attıklarını vurgulayarak, “Konya’mız başta Mevlana Müzesi olmak üzere tarihi ve doğal güzellikleri ile her yıl milyonlarca misafiri ağırlıyoruz. Bizim de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize kazandırdığımız; Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Darülmülk Sergi Sarayı, Depo No:4, Konya Panorama Müzesi, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi gibi eserlerimiz şehrimizin manevi atmosferini, tarihini ve kültürünü etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Konya’yı turizmde daha güçlü bir marka haline getirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben tüm misafirlerimizi 4 mevsim güzel olan şehrimize davet ediyorum” açıklamasını yaptı.

ZİYARETÇİLERDEN KONYA BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Konya Büyükşehir’in müzelerini ve tanıtım merkezlerini ziyaret eden vatandaşlar ise, modern sunum teknikleriyle tarih ve kültürü bir arada deneyimleme fırsatı bulduklarını belirterek, böyle güzel müzelerin kazandırılmasını sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.