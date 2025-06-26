Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 928. yılında Darülmülk Kutlamaları ve anma programı düzenleyecek.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, asırlara uzanan bu büyük mirası birlikte yaşamak ve yaşatmak için, tüm Konyalıları 27 Haziran Cuma günü saat 18.00’de Kılıçarslan Meydanı’na davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 928. yılı dolayısıyla Darülmülk Kutlamaları ve anma programı düzenleyecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın sadece bir şehir değil; bir medeniyetin merkezi olduğunu vurgulayarak, “Tarihin altın sayfalarına adını nakşetmiş aziz şehir Konya’mızın, Türkiye Selçuklu Devleti’ne başkent oluşunun 928. yıl dönümünü büyük bir onurla kutluyoruz “ ifadelerini kullandı.

Konya’nın sadece geçmişin izlerini değil, aynı zamanda geleceğe uzanan medeniyet köprülerini de taşıdığını belirten Başkan Altay, “Bugün bizlere düşen, bu şanlı mirası anlamak, yaşamak ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir şekilde aktarmak. Bu bilinç ve heyecanla, asırlara uzanan bu büyük mirası birlikte yaşamak ve yaşatmak için, tüm hemşehrilerimi 27 Haziran Cuma günü saat 18.00’de Kılıçarslan Meydanı’nda buluşmaya davet ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 928. yılı dolayısıyla 27 Haziran'da Cuma namazı sonrası Alaaddin Tepesi Sultanlar Türbesi önünde, tarihi mirasa saygının ifadesi olarak saygı nöbeti ve temsili nöbet değişimi olacak.

Ayrıca katılımcılara geleneksel Türk mutfağının önemli lezzetlerinden Toyga Çorbası da ikram edilecek.