Konya merkezde ilk defa gün yüzüne çıkarılan 5. yüzyıla ait mozaikler ile tarihi bulgular turizme kazandırılıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında arkeolojik park alanında yürütülen çalışmalarda incelemelerde bulundu.

Dârülmük Projesi kapsamında Konya’nın 20 farklı noktasında çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Altay, “Bunların bir kısmı tamamlandı, bir kısmı proje aşamasında, bir kısmında da inşaat işleri devam ediyor” dedi.

“BULUNAN ESERLER KONYA İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİP”

Başkan Altay, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi işbirliğinde oluşturulacak arkeolojik park alanında yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Burası, ön çalışmalar neticesinde arkeolojik kalıntılar tespit edildiği için Büyükşehir Belediyemizin mülkiyetine geçti. Alan, yapılan çalışmalarla bir arkeolojik parka dönüştürülmeye çalışılıyor. Burada bulunan eserler Konya’mız için büyük öneme sahip. Özellikle beşinci yüzyıla ait mozaik eserlerin bulunması Konya merkez için önemli bir tarihi bulgu oldu. Bununla birlikte Roma Yolu ve diğer eserlerin ortaya çıkarılmasıyla ilgili ekip yoğun bir şekilde çalışıyor. Tamamlandığında şehrin merkezinde, sur içinde arkeolojik bir gezi alanına dönüştüreceğimiz, turizme kazandıracağımız bir alan daha oluşturuluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sur içinde bir taraftan kentsel dönüşüm çalışması yaparken bir taraftan da tarihi varlığın ortaya çıkarılmasına, tarih ile turizmin bir arada odaklanabileceği bir merkez oluşturmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Bu, özellikle Hazreti Mevlana için Konya’ya gelen insanların sur içinde Dârülmülk Projesi kapsamında Mevlana Meydanı’ndan başlayan yolculuklarının Meydan Evleri’ne kadar uzatılmasıyla ilgili bir çalışmanın parçası. Puzzlenin parçalarını her gün yerine koymaya devam ediyoruz. İş birliğinden dolayı Meram Belediyemize, Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Müze Müdürlüğü’müze teşekkür ediyorum. Çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten adeta bir sarraf titizliğiyle işlerini yürütüyorlar. İnşallah Konya’ya, tarihi açıdan önemli bir eser daha kazandırılmış olacak. Şehrimizin turizmine hayırlı olsun.” dedi.

“BÖLGE TEKRAR CANLANMIŞ VE RENKLENMİŞ OLACAK”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise çalışmalara Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekle durmaksızın devam edildiğini belirterek, “Bölge, eski ticari canlılığıyla tekrar canlanmış ve renklenmiş olacak. Bununla beraber buraya gelen bütün insanlar, şehir merkezinde tam da şehrin kalbinde ‘Sur İçi’ dediğimiz bölgenin 16 bin metrekarelik bu alanında, hem Roma hem Bizans hem Selçuklu hem de Osmanlı başta olmak üzere Konya’dan gelmiş geçmiş bütün medeniyetlerin bir kalıntıları ve örneklerini görmüş olacak” diye konuştu.

“KONYA MERKEZ İÇİN BİR İLK”

Bölgede 30 tane tescilli tarihi bina bulunduğunu paylaşan ve çalışmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini aktaran Başkan Kavuş, “Burada yapılan çalışmalardan ilk ve çok önemli bulgulardan bir tanesi Konya il merkezinde ilk defa bir mozaik çalışması ortaya çıkmış oldu. Bu, Meram ve şehrimizin merkezi için çok önemli bir çalışma. Burada hayat hem ticaretiyle, sosyal hayatıyla hem de merkezdeki bir ören yeriyle birbirini destekler ve besler şekilde birkaç yıl daha devam edecek. Çünkü çalışmalar hassas şekilde; çapayla, fırçayla iğneyle kuyu kazar gibi devam ediyor” dedi.

Etaplar halinde yürütülen Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaklaşık 16 bin metrekarelik bir alanda yürütülen arkeolojik park alanındaki çalışmalar jeoradar (yeraltı radarı) vasıtası ile yapılan yüzey taramaları ile başladı.