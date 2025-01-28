Konya Büyükşehir Belediyesi, Buzlukbaşı Taşkın Göleti’nin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi kampüsü içerisindeki üç dere üzerinde yürütülen taşkın koruma göleti projesini de tamamladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirde taşkın risklerini azaltacak ve yaşam kalitesini artıracak projelerine bir yenisini daha ekledi.

Konya’da sürdürülebilir yaşam koşulları oluşturmak ve altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsü içerisindeki üç dere üzerinde yürütülen taşkın koruma göleti projesini tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında, Köyceğiz, Dere ve Yaka caddelerinin yoğun yağışlarda yaşadığı taşkın riskini önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bölgede inşa edilen taşkın koruma göletleriyle toplam 40 bin metreküp suyun kontrol altına alınması sağlandı. KOSKİ Genel Müdürlüğü’müz, projede sadece alt kotları değil, daha yukarılardaki taşkın risklerini de göz önünde bulundurarak 10 bin metreküp kapasiteli bir göleti daha hayata geçirdi. Gövde yüksekliği 14 metre, toplam gövde boyu ise 64 metre olan göletimizle Meram Köyceğiz, Dere ve Yaka caddelerimiz güvenceye alınmış oldu. Şehir merkezinde meydana gelebilecek taşkınları absorbe ederek yerleşim yerlerini koruyacak olan göletimizde su birikmeye de başladı. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

KONYA’NIN TAŞKIN GÖLETLERİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin taşkın koruma göletleri, çevre halkının günlük hayatını kolaylaştırmaya katkı sağlıyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsü içindeki göletin yanı sıra; olası sel ve su baskını sorunlarına kalıcı çözümler getiren projelerden biri olan Buzlukbaşı Göleti de geçtiğimiz haftalarda tamamlanarak hizmete alınmıştı. Tamamlanan Buzlukbaşı Göleti İstanbul Yolu, Aliya İzzetbegoviç Caddesi, Ankara Yolu, Kosova, Bosna Hersek ve Büyükkayacık mahalleleri; havaalanı, Lojistik Merkezi ve Organize Sanayi Bölgeleri’nde oluşması muhtemel taşkın risklerini ortadan kaldırdı.