Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vinç türü bir aracın çarpması sonucu ağır hasar alan Adana Çevre Yolu üzerindeki Yaşar Doğu Yaya Üst Geçidi’nin yeniden inşasıyla ilgili sürecin başladığını ifade etti. Başkan Altay, modern bir tasarımla inşa edilecek ve engelli asansörünün de bulunacağı yaya üst geçidinin şimdiden hayırlı olmasını diledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan Yaşar Doğu Yaya Üst Geçidi’nin yeniden inşasıyla ilgili çalışmalara başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Konya’nın ulaşım altyapını güçlendirmek için köprülü kavşaklar ve yeni yollarla birlikte yaya güvenliğini artırmak amacıyla yaya üst geçitleri yapımına da büyük önem verdiklerini söyledi.

Vinç türü bir aracın çarpması nedeniyle ağır hasar alan Adana Çevre Yolu üzerindeki Yaşar Doğu Yaya Üst Geçidi’nin yerine yeni bir yaya üst geçidi yapmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Altay, “Bu kapsamda Yaşar Doğu Yaya Üst Geçidi'ni modern bir tasarımla yeniden inşa ediyoruz. Ekiplerimiz demontaj çalışmalarına başladı. İmalat çalışmaları sırasında yol kapatılması ve daraltılması yapılacağından bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak. Çelik konstrüksiyondan oluşacak ve engelli asansörünün de bulunacağı yaya üst geçidimiz yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

