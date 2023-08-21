Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Adana Çevre Yolu Şehir Hastanesi önünde Kanal Caddesi Köprülü Kavşağı yapım çalışmalarına başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde sürücülere kesintisiz ve daha güvenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla yaptıkları köprülü kavşaklara bir yenisini daha eklemek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Bu kapsamda daha önce yapımına başladıkları Adana Çevre Yolu Sedirler Köprülü Kavşağı ile İstanbul Yolu Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’nda inşaat süreçlerinin ilerlediğini kaydeden Başkan Altay, “Bunlara ek olarak şimdi de Yeni Adana Çevre Yolu Şehir Hastanesi önü Kanal Caddesi kesişimine bir köprülü kavşak daha yapmaya başlıyoruz. Çalışma tamamlanınca bölgedeki trafik önemli ölçüde rahatlayacak. Kanal Caddesi Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Yeni Adana Çevre Yolu’nun her iki yönde ulaşımı servis yolu üzerinden sağlanacak. Servis yollarının tamamlanmasıyla inşaatımıza başlayacağız inşallah. Sürücülerimizin bu süreçte güzergahtaki trafik işaretlerine dikkat etmeleri önemli. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.