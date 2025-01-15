Konya Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl ilçelerde ilgiyle takip edilen Şehir Konferansları, bu yıl da Türkiye'nin sevilen isimlerini Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor. İlçe Şehir Konferansları kapsamında Serdar Tuncer Kadınhanı ve Çumra’da, Alişan Kapaklıkaya Kulu’da, Gökhan Müftüoğlu ise Beyşehir’de Konyalılarla bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin kültür, sanat ve eğitim hayatına katkıda bulunmak için düzenlediği İlçe Şehir Konferansları, 2025’te de dolu dolu geçiyor.

İlçe Şehir Konferansları kapsamında Serdar Tuncer, Kadınhanı ve Çumra’da Konyalılarla bir araya geldi. “İlk Günkü Aşkla” teması ile sevilen şiirlerini seslendiren Tuncer, büyük beğeni aldı.

Tuncer, İlçe Şehir Konferansları programlarında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bu yapılan etkinlikler, 2053’ün Türkiye’sine giden yolda birer işaret taşı, 2071’in Türkiye’sine giden yolda birer basamak diye düşünüyorum. Onun için çok kıymetli” diye konuştu.

“PROGRAMLARIN DEVAM ETMESİNİ CANIGÖNÜLDEN DİLİYORUM”

“Mutlu Aile Mutlu Çocuklar” konulu programıyla Kulu’da vatandaşlarla buluşan Alişan Kapaklıkaya da “Bu programlar ruhu kurumuş insanlara dokunuyor. Gerek kıymetli yazar arkadaşlar gerek imzaladığımız kitaplarla insanlar gönüllerindeki güzellikleri yeşertiyor. Bütün kalbimle Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Programların devam etmesini canıgönülden diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“GENÇLERLE BULUŞMAK ÇOK GÜZEL”

“Sınav Kazandıran Taktikler” başlıklı konferansıyla Beyşehir’de gençlerle bir araya gelen Gökhan Müftüoğlu da “İlçelerde gençlerle buluşmak benim için ayrı bir motivasyon oldu. Buraya gelip, gençlerle buluşmak çok güzel. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Katılımcılar da İlçe Şehir Konferanslarını severek takip ettiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a proje için teşekkür etti.

İLÇE ŞEHİR KONFERANSLARINDA OCAK AYI PROGRAMI

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları’nda Hayati İnanç 15 Ocak Çarşamba günü “Can Veren Pervaneler” konulu programla Akşehir’de, Dursun Ali Erzincanlı 20 Ocak Pazartesi günü “En Sevgiliye Şiir Dinletisi” ile Karapınar’da, 23 Ocak Perşembe günü “Kelimelerin Esrarı” başlıklı konferansla Nurullah Genç Ilgın’da, 24 Ocak Cuma günü Altay Cem Meriç, “Okumak ve Yaşamak” konusu ile Ereğli’de, 28 Ocak Salı günü de Necmettin Nursaçan, “Üç Ayların Fazileti” konulu konferansla Cihanbeyli’de vatandaşlarla bir araya gelecek.

Şehir Konferansları’nın bu yılki ilk programında “Sertaç Abi” olarak bilinen Sertaç Güngör, “Dijital Kardeşlik Hareketi” konulu konferansla Seydişehir’de gençlerle bir araya gelmişti.