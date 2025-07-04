Konya Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Tarım Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle protokolü imzalanarak hayata geçirilen yüzde 70 hibeli KOP Seracılık Yaygınlaşıyor Projesi için ön başvurular başladı.KONYA (İGFA) - Proje kapsamında 42 çiftçiye hibe desteği sağlanacak. Destek başvuruları için son başvuru tarihi 14 Temmuz.

Selçuklu’da tarımsal üretimin artırılması, tarımla uğraşan vatandaşların seracılık vesilesiyle gelirlerinin artırılması amacıyla protokolü imzalanarak hayata geçirilen KOP Seracılık Yaygınlaşıyor Projesi için ön başvurular başladı. Proje desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin 14 Temmuz tarihine kadar Selçuklu İlçe Tarım Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Destekten Selçuklu ilçe sınırları içerisinde üretim yapan çiftçiler yararlanabilecek.

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Tarım Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı paydaşlığında hazırlanan projede yüzde 70 oranında hibe desteği ile 42 çiftçiye 525 metrekare sera dağıtımı yapılacaktır. Selçuklu’da seracılık faaliyetleriyle tarımsal üretimi güçlendirecek bu proje, kurumlar arası işbirliğinin güzel bir örneğini oluşturuyor. Proje ile tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin artırılması, hem bölge ekonomisine hem de gıda arzına önemli katkılar sağlanması hedefleniyor. Üretim süreçlerinin yıl geneline yayılmasının amaçlanırken, kırsal mahallelerde tarımla uğraşan çiftçilerin gelirlerinin artırılmasının yanı sıra vatandaşların daha uygun fiyatlı ve daha kaliteli ürünlere erişiminin de kolaylaşması bekleniyor. Proje Selçuklu’da seracılığı geliştirme yönünde ilk adımı oluşturması açısından da büyük önem taşıyor.