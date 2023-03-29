Niğde’de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde-Kayseri yolu Aktaş Beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, Niğde istikametine seyir halinde olan S. B. yönetimindeki otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün hakimiyetinden çıkan otomobil, orta refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.B., Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücüsünün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.