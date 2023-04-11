Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Köprüsü manzarasına hakim alandaki seyir terası projesinde son rötuşları yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Parklardan mesire alanlarına, millet bahçelerinden seyir terasına kadar kent geneline pek çok yeni sosyal donatılar kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insana dokunan yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Dilovası ilçesinde inşa ettiği seyir terasında son rötuşları yapıyor. Dilovası’nda yaşayan vatandaşların aileleri ile keyifli bir zaman geçirmelerini sağlayacak olan köprü manzaralı seyir terasında işlerin yüzde 99’u tamamlandı.

2 BİN METREKARELİK ALANDA İNŞA EDİLDİ

Diliskelesi Mahallesi’nde 2 bin metrekarelik alanda hizmet verecek olan seyir terasının bin 390 metrekaresi sert zemin, 315 metrekaresi ise yeşil alan olarak oluşturuldu. Dilovası’nın yaşam kalitesini artıracak projede daha önce kafeterya binası ve çocuk parkı inşa edilmişti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri son olarak alanın çimlendirme ve düzenleme çalışmasını tamamladı. Lavabo, klozet ve musluk gibi yapılarda kullanılan ürünlerin genel adı olan vitrifiyelerin montajı yapıldıktan sonra kafeterya binası açılışa hazır hale gelecek.

Restoran ve kafe hizmeti verecek olan seyir terasında vatandaşlar, sıcak ve soğuk içeceklerini yudumlarken hem Osmangazi Köprüsü’nün hem de İzmit Körfezi’nin eşsiz manzarasını izleyebilecek. Büyükşehir, Dilovası’na inşa ettiği seyir terası gibi şehrin çehresini değiştirecek projeleri birer birer vatandaşın hizmetine sunmaya devam edecek.