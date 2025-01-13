Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerine yönelik bugünden (13 Ocak Pazartesi) geçerli olmak üzere kapsamlı düzenleme yaptı.ANKARA (İGFA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)'nce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi saat 00.00 itibariyle yeniden düzenlendi.

Düzenlemeye göre, bazı geçiş ücretlerinde neredeyse iki katına varan artışlar dikkat çekti.

KGM güncellenmiş geçiş ücretleriyle ilgili detaylı tarifeleri resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı.