Kırsal kalkınmanın sağlanması için üreticilere her alanda desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı ilçesindeki üreticilere, gübre desteğinde bulundu. 2024 yılı ‘Gübre Desteği Projesi’ kapsamında Köprübaşı ilçesinde düzenlenen törende Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, üreticilere desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. MANİSA (İGFA) -Tarımsal ve kırsal kalkınmaya dev bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibe destekli olarak temin edilen gübreleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Köprübaşı ilçesinde düzenlenen törenle teslim etti. Düzenlenen törende 709 üreticiye 170 ton gübre dağıtımı gerçekleştirildi. Gübre dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün’ün yanı sıra Köprübaşı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Regaip Topuz, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Hamza Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ali Korucu, KAÇEP İlçe Başkanı Gülay Yılmaz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Bal, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Enver Çetin, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Demir ve vatandaşlar katıldı.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ Köprübaşı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Regaip Topuz, düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e üreticilerin büyük çoğunlukta bulunduğu Köprübaşı ilçesinde tarıma ve çiftçilere yönelik yapılan destekler için teşekkürlerini iletti.

“2023 YILINDA 150 MİLYON LİRA ÇİFTÇİMİZE DESTEK SAĞLADIK” Başkan Ergün, törende yaptığı konuşmasında, 2024 yılı gübre dağıtım törenini Manisa’dan başlattıklarını hatırlatarak, 1850 ton gübre dağıtımı gerçekleştireceklerini hatırlatarak, “Bugün de desteğimizi Köprübaşı ile sürdürüyoruz. Yalnızca 2023 yılında çiftçimize 150 milyon lira gibi önemli bir destek sağladık. Bu bütçemiz içinde yer alan gübre desteğimiz de 2022 ve 2023 yıllarında toplam 1.300 Ton oldu. Bu yılki 1.850 ton desteğimizi dahil ettiğimizde toplam 3.150 ton gübre dağıtımı gerçekleştirmiş olacağız. Rabbim, bereketli ürünler versin inşallah” dedi.



“ÜRETİCİLERİMİZE DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK” Verilen gübre desteğinin yanı sıra çeşitli desteklerde bulunduklarını söyleyen Başkan Ergün, “Gübre desteğimizin yanı sıra Köprübaşı ilçemize bu güne kadar 20 adet sera, 41 Ton Hububat ve Yem Bitkisi Tohumu, 260 dekar alanı kapsayan 205 adet Agril örtü, 160 dekar alanı kapsayan 80 adet Malç Naylonu, 70 Bin adet Meyve Fidanı, 10 Bin 200 Adet Plastik Kasa, 3 Bin 100 Adet Plastik Sepet, 1.700 adet Üzüm Sergi Bezi ve Zeytin Toplama Örtüsü, 57 adet Damızlık Koç, 5 Adet Hayvan İçme Suyu Göleti Yapımı ve 14 Adet Hayvan İçme Suyu Göleti Temizliği ile çiftçimize dayanak olduk. Saydığım bu desteklerle Köprübaşılı çiftçimize bugüne kadar 5 Milyon 55 Bin Lira değerinde destek sağlamış olduk. İnşallah bu desteklerimiz 100 katı 1000 katı olarak çiftçimize geri döner. Üretimin değerini biliyor, çiftçimizi baş tacı ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.



“170 TON GÜBREYİ ÜRETİCİLERİMİZE TESLİM EDECEĞİZ” Başkan Ergün, çiftçilere desteklerinin artarak devam edeceğini belirterek, “Biraz sonra 24 milyon 50 bin liralık bütçe ayırdığımız, toplamda 709 üreticimizin yararlanacağı 170 ton gübrenin teslimini yapacağız. Yüzde 50 Büyükşehir Belediyemiz hibe desteğiyle sağlayacağımız bu katkının önemli bir can suyu olacağına inanıyorum. Desteğimiz bununla sınırlı kalmayacak. Büyükşehir, her zaman çiftçisinin yanında olacak. Bunu bilmenizi isterim.

Tarım Makineleri Parkı Projemiz kapsamında yeni makine ve ekipman alım sürecini başlattık. Ayrıca mahallelerimiz ve kadın kooperatiflerimiz için yaklaşık 10 milyon liralık bir destekleme yapacağız. İl Tarım Müdürlüğümüz işbirliğiyle yaptığımız projelerden olan Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz kapsamında, hayvan yetiştiricilerimize bu yıl 250 koç desteği sağlayacağız. Bununla ilgili başvuruları da almaya başladık. Bunun yanı sıra arı üreticilerimize de desteklerimiz devam ediyor. Bu kapsamda ‘Arıcılarımıza Kovan Desteği’ başvurularını da almaya başlamıştık. 2 bin kovan desteği yapacağımızı duyurmamızın ardından gelen yoğun talep üzerine bu desteğimizi de 5 bin kovana çıkardık. Büyükbaş hayvan yetiştiricilerimize yönelik 3 bin adet sağım hijyeni setini eğitimlerini de vererek, teslim etmeye başladık. Her zaman vurguladığımız gibi: Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Köylü Milletin Efendisidir sözüyle ve üretken belediyecilik anlayışımızla yanınızda olacağız. Çiftçimizin gelirlerini arttırmaya yönelik proje üreteceğiz, üretimin devam etmesine katkı sağlayacağız” diye konuştu.

“ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşların kendisini bir 5 yıl daha göreve getirmeleri durumunda çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Teveccüh gösterir, 5 yıl daha şehrimizi yönetmek için bizlere bu görevi tevdi ederseniz, yeni dönemde de arıcılıktan tarımsal zararlılarla mücadeleye, kooperatiflerin desteklenmesinden tarımsal sulama projelerine, hayvan içme suyu göletlerinden büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklemelerine, ortak makine parkının büyütülmesinden seracılığa, uygulamalı eğitim programlarından Gübre, Tohum, Fidan, Zeytin Kasası, Kelter ve Hasat Örtüleri desteklerine kadar üretime katkı sağlayacak ne lazımsa, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Siz yeter ki üretin biz hep yanınızda olacağız. Sözlerimi noktalamadan önce, yarın idrak edeceğimiz, Ramazan ayının müjdecisi mübarek Berat Kandilimizi kutluyorum. Rabbim, sağlık ve sıhhat içinde 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuştursun inşallah. Bu duygularla bir kez daha hepinize teşekkür ediyor, gübre desteğimizin tüm çiftçi kardeşlerimize faydalı olmasını temenni ediyorum. Ürünleriniz bol, kazancınız bereketli olsun” diye konuştu.



GÜBRELER ÜRETİCİLERE TESLİM EDİLDİ Yapılan konuşmaların ardından gübre desteklemelerinden faydalanmaya hak kazanan üreticilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gübreleri teslim edildi. Gübre dağıtım töreninde gübrelerin teslimi sonrasında Başkan Ergün ve protokol üyeleriyle birlikte gübrelerini teslim alan üreticiler hatıra fotoğrafı çektirdi.