Koray Avcı, geçtiğimiz akşam İstanbul’da Vadi Jolly Joker sahnesinde hayranlarıyla buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Coşkulu ve eğlenceli geçen konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koray Avcı, son zamanlarda yaşamında yaptığı değişiklikleri paylaştı.

Konser dışında zamanını denizde, teknesinde geçirdiğini belirten Avcı, "Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı ve bana kaldı. Daha sonra kaptan olmaya karar verdim, eğitim aldım. Bu yelkenli kendi halinde küçük bir ev gibi. Şu an orada yaşıyorum. Babam sayesinde o sakinliğin tadını çıkarıyorum, çok güzel besteler yapıyorum," dedi. Babasına olan bağlılığını ve yelkenlisinin onun için ne kadar anlamlı olduğunu dile getiren Avcı, bu sakinliğin kendisine yeni ilhamlar verdiğini de ekledi.

Hem sahnede, hem de hayatında sade ve huzurlu bir yaşam sürmeyi tercih eden şarkıcı, konseriyle yine büyük alkış topladı.